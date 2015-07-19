Ремонт квартир под ключ в Воронеже – одно из основных направлений нашей компании.

Делаем ремонты от эконом до премиум класса по дизайн проектам.Ремонтировать жилье можно поэтапно или заказать ремонт всей квартиры под ключ, второй вариант является более предпочтительным с экономической и практической точки зрения:

Вы освобождаете свое время на более важные дела, вместо поиска работников для разных видов ремонтно-отделочных работ Вам не придется переживать по поводу сроков выполнения этапов ремонта Вам не придется тратить время на поездки по многочисленным строительно-отделочным фирмам.

Работаем официально В договоре прописаны виды работ, сроки, сумма и гарантия

Поэтапная оплата работ Уменьшаем финансовые риски

Высокое качество работ Все мастера имеют опыт работ от 7 лет

Поэтапный ремонт квартир обоснован только при стесненном бюджете, но отделка квартиры в полном объеме существенно экономит время, средства и нервы хозяев.

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Цена ремонта квартир в Воронеже под ключ

Средняя стоимость ремонта квартир за квадратный метр по полу без учета стоимости материалов:

Косметический 800 – 2 500 руб.

Экономный 1500 – 4 000 руб.

Капитальный от 4 000 руб.

Для составления сметы необходимо осмотреть и сделать замеры в помещениях квартиры, после чего можно составить точную смету по видам работ.

Цена ремонта зависит не только от видов проведения отделочных работ, но и от материалов используемых при постройке дома. Так, работы в кирпичном доме выходят на 20-25% ниже, чем в железобетонном. Например штробление стен в монолитном доме стоит в 1,5 раза дороже, чем в кирпичном.

Затраты на ремонт так же зависят от типа используемых материалов, разобраться в которых обычному человеку сложно. Разброс цен на строительные материалы велик, заказывая у нас ремонт квартиры в Воронеже, мы подскажем как можно разумно уменьшить затраты на ремонт.

При заказе ремонта у нас Вам необходимо рассказать о своих желаниях по поводу будущего вида вашей квартиры и подобрать строительные отделочные материалы по своему вкусу, а мы готовы подсказать Вам как можно сделать ремонт квартиры недорого.

Расчет стоимости ремонта квартиры под ключ

Стоимость ремонта формируется из многочисленных составляющих, отраженных в смете на все виды работ, необходимые для реализации проекта ремонта. Для составления точной сметы на ремонт обязательно необходим выезд и осмотр объекта. После осмотра мы просчитываем стоимость ремонта бесплатно.

Мы всегда составляем смету на проведение работ и не увеличиваем расценки перед оплатой, наши Заказчики всегда знают сколько и за что платят.

Ремонт квартир под ключ основные этапы проведения

Обсуждение технического задания на проведение необходимых видов работ. Демонтажные работы проводят при необходимости перепланировки помещения или замены инженерных коммуникаций. Просчет и закупка строительных материалов. Новые перегородки возводят так же при необходимости. Монтаж инженерных коммуникаций: электрика, водоснабжение и канализация. Штукатурные работы и выравнивание пола при необходимости. Малярные работы – шпаклевка и покраска стен, потолков, коробов и др. Чистовая отделка:

укладка плитки

поклейка обоев

монтаж натяжных и подвесных потолков

укладка напольного покрытия с плинтусами

установка дверей

монтаж сантехники: унитаз, гигиенический душ, ванна, умывальник, смесители, установка розеток и выключателей, подключение светотехники и бытовой техники, установка мебели.

Сроки проведения ремонта

Точный срок отделки помещений зависит от состояния помещения и объемов работ по черновой отделке – наличия стяжки на полу и оштукатуренных стен. В большинстве случаев нормальные сроки выполнения отделочных работ с соблюдением технологического процесса: